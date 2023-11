1 z 4

Jessica to bez wątpienia najbardziej kolorowa uczestniczka 5. odsłony show TVP "Rolnik szuka żony". Dziewczyna, która walczy o serce najmłodszego rolnika tej edycji - Krzysztofa - zasłynęła swoim niekonwencjonalnym zachowaniem i charakterystycznymi powiedzonkami. W 6. odcinku programu postanowiła zaskoczyć Krzyśka, jego rodzinę i konkurentki czymś oryginalnym. Postawiła na obiad z krewetek. I jak się okazało nie był to dobry pomysł. Dla niej obied zakończył się łzami. Szczególnie zaboleć ją musiało to, co powiedziała mama Krzysztofa.

