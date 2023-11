Reklama

W 5. odcinku programu "Rolnik szuka żony 5" zobaczymy, jak dziewczyny poradzą sobie na wsi. Zwiastun, który pojawił się właśnie w sieci sugeruje, że kobiety będą miały problem przede wszystkim z bardzo wczesnym wstawaniem. Niestety, na gospodarstwie to podstawa, aby zacząć dzień o wschodzie słońca - dzięki temu ma się więcej czasu na wykonanie wszystkich obowiązków. We wspomnianym zwiastunie widać także, że pomiędzy Janem a jedną z jego kandydatek dojdzie do nieprzyjemnego incydentu. Rolnik przekroczy granice dobrego smaku... Zresztą zobaczcie sami!

POLECAMY: Jak dobrze oglądałeś 4. odcinek "Rolnika"? Sprawdź się w naszym QUIZIE! Uwaga! Niektóre pytania mogą cię zaskoczyć!

Jan chyba za dużo sobie pozwala...

Reklama