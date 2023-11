Reklama

W 5. odcinku "Rolnik szuka żony" będziemy świadkami dramatycznych scen! W jednym z gospodarstw dojdzie do dość krępującego incydentu. Jeden z rolników przekroczy granice i sprawi, że jego kandydatka będzie mocno zakłopotana. Chodzi o Jana, najstarszego z uczestników "Rolnik szuka żony". W zwiastunie 5. odcinka widać, że mężczyzna pozwoli sobie na swawolny gest w stosunku do Marii. Gdy kobieta będzie na drabinie, on... klepnie ją w pupę! Marii nie spodoba się ta sytuacja. Wygląda na to, że Jan pójdzie po rozum do głowy i zachowa się jak dżentelmen. W ramach przeprosin wręczy jej bowiem piękne kwiaty.

Widzowie nie będą zachwyceni zachowaniem Jana. Już teraz pod zwiastunem odcinka pojawiło się bardzo dużo negatywnych komentarzy. Internauci uznali że to, co zrobił Jan, było poniżej wszelkiej krytyki!

- Jan złapał Marię za tyłek, ciekawe co na to Małgonia. Zastanawiam się, czy Jan ma tak sam z siebie czy to na potrzeby programu. Maria nie była zadowolona i dobrze, takie macanki są niegrzeczne, no chyba, że obie strony tego chcą - Nic innego po Janie spodziewać się nie można, dlatego poczuł respekt przed prawdziwą klasą... - Ten Jasiek nie ma odrobiny delikatności - Dobrze, że nie dostał w twarz - Ten Jan to taki obcesowy jest, fuj - czytamy w komentarzach.

A wy co sądzicie o zachowaniu Jana? Przesadził?

Jan jest zbyt bezpośredni?

Kogo wybierze Jan?