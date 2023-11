Reklama

Rolnicy wybrali już po trzy kandydatki, które odwiedzą ich gospodarstwa. W niedzielę przekonamy się, jak kobiety odnajdą się na wsi. Niektórzy rolnicy mieli twardy orzech do zgryzienia. Tym bardziej, że dziewczyny naprawdę nie dawały za wygraną i robiły wszystko, aby przekonać do siebie bohaterów show TVP1. Okazuje się, że wśród kandydatek dochodziło też do spięć, czego nie pokazano w telewizji. Jednak jedna z bohaterek "Rolnik szuka żony" odkryła wszystkie karty zostawiając w internecie zaskakujący komentarz...

Kandydatki Marka z "Rolnik szuka żony": konflikt

Nieśmiały Marek do dalszej zabawy w programie zaprosił Joannę, Aleksandrę oraz Anetę. Ostatnia z nich może liczyć na wsparcie swojej koleżanki, która została odrzucona. Violetta Mikulska zapewniła ją o swojej sympatii za pośrednictwem Facebooka. Na fanpage'u programu kobieta zostawiła komentarz, który nie pozostawia złudzeń: za kulisami show nie działo się najlepiej!

- Anetko - będę Ci kibicować. Współczuję tylko, że te dwie najbardziej nielubiane z naszej grupy zołzy pojechały z Tobą, ale mam nadzieję, że wytrzymałaś z nimi na wsi. Aż chce mi się więcej napisać ale... regulamin... niestety... no cóż. Muszę milczeć... - napisała Violetta.

Jak myślicie, co działo się za kulisami programu "Rolnik szuka żony 5?

Violetta zaskoczyła wszystkich swoim komentarzem

Czy Marek dokonał dobrych wyborów?