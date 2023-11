Za nami cztery odcinki programu "Rolnik szuka żony 5". Widzowie mieli czas na to, aby wybrać swoich ulubionych bohaterów. Jak na razie największą sympatią cieszy się chyba Jessica, która wzbudza spore zainteresowanie fanów show TVP1. Widzowie z wypiekami na twarzy czekali na moment, aż ta oryginalna i kolorowa dziewczyna zjawi się w gospodarstwie Krzysztofa. Nie mniejszą ciekawość wzbudziła również inna bohaterka "Rolnika". Widzowie pokochali mamę Marka! Choć pojawili się również tacy, którzy mają wobec niej sporo zastrzeżeń...

Mama Marka dała się poznać jako bardzo przebojowa i wygadana staruszka. Gdy dziewczyny pojawiły się w gospodarstwie Marka, kobieta nie przestawała strofować swojego syna.

Część internautów z uśmiechem na twarzy obserwowała relację, jaka łączy Marka i jego matkę.

- Matka the best wesoła fajna kobitka, ale syn to taki cielaczek - pisali internauci.

Niestety, pojawiły się także głosy, według których matka Marka jest winna tego, że jest tak nieśmiały i wycofany.

- Mama fajna, ale głupie tak go ustawia i to przy kobietach. Marek na pewno przez te wychowanie mamy jest taki skrępowany i sztywny. Ona mówi do niego jak do dziecka

- Przez ingerencję matki on ma kompleksy. Pod jednym dachem łatwo nie będzie. Bo on nie ma prawa do własnych odczuć. Współczuję mu

- Jezu jaka matka hejter... jak dla mnie wstrętna kobieta, pewnie od dzieciństwa się nasłuchał, jaki jest najgorszy. Współczuję ci chłopie, wiem, że taka matka potrafi spieprzyć całe życie