Jak już pisaliśmy, widzowie nie zostawili suchej nitki na Janie, który pozwolił sobie na zbyt wiele w stosunku do swoich kandydatek. Komentarze nie pozostawiają złudzeń: rolnik podpadł niemal wszystkim fanom programu "Rolnik szuka żony".

- Co się miało podobać? Brak szacunku do kobiet? Moim zdaniem dla jednego rolnika już się powinien program zakończyć, a panie powinny zostać przeproszone nie tylko przez niego, ale i przez producentów programu za to co je tu spotkało

- Ten odcinek to była tragedia! Strasznie współczuję pani Marii, widać, że miła, sympatyczna, a doświadczyła tak okropnej rzeczy. Widać, że czuła się z tym okropnie, strasznie współczuję, a telewizja i media nie powinny przez obojętne na taką sytuację??? Na co on sobie pozwala?

- Wstyd i hańba, Rolnik szuka żony TVP!!! Jak możecie w tak perfidny i cyniczny sposób wykorzystywać i pokazywać publicznie sceny, w których tak poniżane są kobiety? Żenada! Takie zachowania powinny być surowo potępiane i gdybyście mieli za grosz szacunku do kobiet i widzów to po pierwsze nie powinny zostać pokazane takie sceny, a co najważniejsze to dla przykładu ten obrzydliwy "rolnik" powinien zostać usunięty z programu - pisali oburzeni internauci.