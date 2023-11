1 z 12

W 9. odcinku "Rolnik szuka żony 4" rolnic i rolniczka będą podejmować decyzję z kim chcą dalej kontynuować znajomość, a kogo odeślą do domu. Może być też tak, ze to kandydaci i kandydatki nie będą chcieli już dalej walczyć w show. Czy Iwona będzie chciała kontynuować znajomość ze Zbyszkiem? Czy to Mikołaj będzie wybierał spośród Teresy i Janinki czy może to one jemu podziękują?

Jak rozwinie się sytuacja u Karola? Trzy kandydatki, ale czy nadal chętne na związek? Co będzie dalej? Kogo wybierze rolniczka Małgosia, która surowo ocenia chłopaków. I na końcu jak potoczą się losy Kasi i Piotra - którzy chyba już w poprzednim odcinku zdecydowali, że chcą spróbować być razem?

