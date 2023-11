Sara dalej opowiadała, do którego momentu myślała, że z rolnikiem Karolem uda się coś więcej niż przyjaźń.

- Fajnie było do momentu tego szpitala nieszczęsnego. Takie uczucia nie zmieniają się w dzień. Moje uczucia nie zmaniły się w dzień. Jeśli nam zależy Karol, to zależy nam dłużej. A nie przez pięć minut. Jeśli ktoś po jednym incydencie wszystko skreśla, to znaczy że to jest niedojrzałe - skomentowała Sara, to jak potraktował ją rolnik, po tym jak po pewnym wieczorze w jego domu trafiła do szpitala.