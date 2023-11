1 z 7

Mikołaj z "Rolnik szuka żony" wybrał Teresę. To z nią chce kontynuować znajomość i odwiedzić ją w jej rodzinnych stronach. Jednak rolnik nie jest przekonany o słuszności swojej decyzji. Stwierdził nawet, że pojedzie do Teresy, ale to nie oznacza, że z nią będzie, bo może potem odwiedzi i Janinę...

Jak to wszystko wyglądało w programie? Mikołaj podszedł po wyborze Teresy do Janiny i zaczął ją pocieszać.

Ja wiem, że ty mocno przeżywasz. Nawet nie wiem, czy dobrego wyboru dokonałem. Bo ja miałem koncepcje, jedną i drugą odwiedzić, i dopiero wtedy dokonać wyboru. Ale reguły programu są takie, nie inne. Dlatego nie jestem przekonany, czy dobrego wyboru dokonałem... - powiedział do Janinki.

Co na to kandydatka?

