2 z 4

"Rolnik szuka żony 4": jak Piotr poznał Kasię?

Piotr zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", ponieważ szukał drugiej połówki. Coraz bardziej doskwierała mu samotność. Co ciekawe, rolnik zaprosił do swojego domu całkiem inne kandydatki. Kasia nie mogła bowiem dotrzeć na nagrania do programu, dlatego ostatecznie nie zobaczyliśmy jej w show TVP. Piotrek zapamiętał jednak śliczną brunetkę. Kasia wciąż utrzymywała z nim kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych. Piotr przez te wszystkie tygodnie uświadomił sobie, że w jego domu nie ma dziewczyny, z którą chciałby się związać na dłużej. Wtedy właśnie postanowił wprowadzić do programu Kasię...