Reklama

Kasia i Piotr z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami! Para poznała się na planie 4.edycji show TVP. Początkowo Piotr zaprosił do swojego domu inne kandydatki, ale z tych znajomości nic nie wyszło... Rolnik zaprosił do swojego domu Kasię, która zgłosiła się do show, ale z powodu pracy nie mogła dojechać na plan pierwszego odcinka i nie dostała się dalej. Piotr jednak zapamiętał ją, utrzymywali bowiem kontakt przez media społecznościowe i poprosił ją, żeby spędziła z nim czas w programie. Od razu między nimi zaiskrzyło, a podczas świątecznego odcinka para ogłosiła, że Kasia spodziewa się dziecka!

Piotr i Kasia z "Rolnik szuka żony" 4 zostali rodzicami!

Kasia i Piotr po zakończeniu udziału w show, niechętnie rozmawiali z mediami na temat swojego życia prywatnego. Nie pochwalili się również informacją, że zostali rodzicami. Teraz jednak wszystko jest już jasne! Jak podaje se.pl, Kasia i Piotr są już rodzicami! Ponoć parze urodził się syn, który otrzymał imię Alex. Przypominamy, że po nagraniu świątecznego odcinka Piotr zdradził, że zaproponował Kasi ślub przed narodzinami dziecka, ale ona nie chciała. Piotr zapowiedział wtedy:

Wiosną albo latem planujemy ślub. Myślimy, żeby połączyć to z chrzcinami. Uprzedzę pytania czytelników: dziecko jest owocem naszej miłości. Jesteśmy dorośli i świadomi, więc nic nie wydarzyło się przez przypadek. Wierzyłem, że któregoś dnia spotkam tę właściwą kobietę i taka się stało. Warto było czekać. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Program dużo zmienił w naszym życiu. Z z niecierpliwością czekamy aż w naszym domu dziecko. Wtedy wszystko nabierze nowego wymiaru - powiedział Piotr "Rewii".

Myślicie, że para wkrótce rzeczywiście zdecyduje się na ślub?

Zobacz: "Rolnik szuka żony" wraca jesienią, a fani... wznoszą okrzyki rozczarowania! DLACZEGO?!

Kasia i Piotr zostali rodzicami!

Mat. prasowe

Reklama

Gratulujemy!