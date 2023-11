3 z 4

Sara zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", ponieważ zaintrygował ją Karol. Początkowo wydawało się nawet, że tych dwoje coś ciągnie do siebie. Karol porwał Sarę na namiętną randkę, podczas której skradł jej kilka całusów. Niestety, ta znajomość zakończyła się fiaskiem. Wszystko przez jeden mały incydent, który miał miejsce po jednej z imprez. Gdy Sara przewróciła się i stłukła sobie głowę, Karol nie pojechał z nią do szpitala. To dało do myślenia dziewczynie, która rano zrobiła rolnikowi awanturę. Karol poczuł się urażony i ostatecznie zrezygnował z dalszej znajomości z Sarą. Słusznie?