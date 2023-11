1 z 5

Iwona i Zbyszek nie będą dalej kontynuować znajomości. Porozmawiali przed wyjazdem kandydatki i stwierdzili, że nie chcą iść wspólną drogą. Zbyszek z "Rolnik szuka żony" został sam. Komentarze dla Iwony podobnie jak przy Ewie nie są przychylne. Powtarza się główny zarzut, że Iwona nie chciała się przeprowadzić na wieś i zostawić swoje wygodne życie i prace w dużej korporacji w mieście. A zgłaszając się do programu chodzi o to, że kandydat lub kandydatka rozważa przeprowadzkę do „przyszłego” męża.

- Żal jest, że nie wyszło. Ale idziemy, każde swoją drogą, może jej się najpierw uda, a może mi. Co dalej? Moje życie się zmieniło, jestem pewien, że kogoś spotkam. Bo jestem bardziej otwarty - powiedział ze łzami w oczach Zbigniew w 9. odcinku "Rolnik szuka żony 4".

Jakie było tłumaczenie Iwony, że jednak nie chce spróbować, że Zbyszkiem być razem?

Zbyszek nie nadążył by za mną. A mnie by było ciężko tutaj się zamknąć. Nie sprawdziłam bym się w byciu tutaj liderem tego wszystkiego.

Jedno mnie dziwi. Wiedzą, że idą do rolnika gdzie najczęściej majątek, ziemie z dziada pradziada. A tu często problem, że rolnik nie chce do miasta się przeprowadzić - czytamy na profilu FB "Rolnik szuka żony".

Co piszą Internauci?

Iwona i jej maniera podczas mówienia? przepraszam bardzo.. na co ona liczyła jadąc na wieś i idąc do Rolnika?! Że ten zostawi wszystko i pójdzie za jej "szalonym" zyciem?!? zalosne... - czytamy na profilu Facebookowym "Rolnik szuka żony".

zupełnie nie wiem po co ta pani zgłaszała się do programu. Roszczeniowa postawa i od razu nastawiona na NIE do wsi i wszystkiego co się tam działo. Było siedzieć w mieście i nie zawracać głowy takiemu wrażliwemu i cudownemu człowiekowi jak Zbyszek. Nie udały się te babki Zbyszkowi, źle wybrał - cyztamy inny komentarz.

Jeszcze inni sugerują, aby postąpił jak inni rolnicy i odezwał się do kogoś innego, a najlepiej do Joanny.

