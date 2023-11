Reklama

Jagoda i Karol dzięki "Rolnik szuka żony" są parą. Jednak nie uniknęli fali hejtu. Widzom nie podobało się to, że Karol szybko wycofał się z randkowania z dziewczynami, które do niego przyjechały. Jak tylko pojawiły się problemy, to nie wybrał żadnej z nich i odprawił je do domu. A po ich wyjeździe nagle pojawiła się Jagoda, z którą jest do dziś. To wzbudziło podejrzenia.

Karol na początku był wręcz ulubieńcem widzów, potem lekko się to zmieniło. Czy teraz po obejrzeniu całej edycji nie żałuje udziału w show? Czy jeszcze raz by się zgłosił do programu? Zobacz, co zdradził nam Karol!

Jagoda i Karol w czasie wywiadu z Party.pl