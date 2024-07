3 z 10

Monika miała duży problem z wyborem, ale ostatecznie dalej przeszli: Artur, Robert, Dominik, Tomek i Dawid. Po dokonaniu wyboru, Monika zabrała kandydatów na mężów do... kuchni. Mieli przygotować dla niej danie. Panowie bardzo marudzili i okazało się, że niezbyt specjalnie potrafią gotować i głównie chcieli jej przygotować... kanapeczki. Bez względu na to, którego z nich wybierze - w kuchni to ona będzie musiała rządzić, bo jej kandydaci na szefów kuchni raczej się nie nadają.

Monika do swojego domu zaprosiła - Roberta, Tomka i Dawida.