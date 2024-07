Łukasz wybrał Patrycję, ale przeżywa nadal, że musiał odrzucić Anię.

Trudno mi będzie spojrzeć Ani w twarz. Gdybym kierował się rozumem to bym wybrał Anię. Z nią zaczęło się coś tworzyć trochę później, nie wiem co by było gdyby ten wybór był za kilka dni - mówi Łukasz.