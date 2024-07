Rolnik szuka żony 3, odcinek 5. Zapraszamy na relację NA ŻYWO w Party.pl! Co się działo w programie? Najnowsze wpisy znajdują się na górze strony! Zapraszamy do przeczytania naszej relacji z programu Rolnik szuka żony!

Koniec - Z programem Rolnik szuka żony 3 pożegnała się Łucja!

22:09 Łucja zła, nie chce zostać nawet na obiad. Nie chce tez prezentu na pożegnanie od Zbigniewa - miodu.

Nie żałuje tego, ze odjeżdżam - mówi Łucja ze łzami w oczach.

Łucja nie gniewaj się, Daj całusa na pożegnanie - mówi Zbigniew. Mam trochę ambicji i charakteru, nie będę się uśmiechać do takiej sytuacji - mówi Łucja i pakuje swoje rzeczy do samochodu.

22:08 Zbigniew informuje Irene i Bogusie, że Łucja odjeżdża. Bogusia tak się cieszy, że aż daje całus Zbigniewowi. Pozbyła się rywalki.

22:05 Marek zagonił panie do skubania gęsi z pierza.

Bożenka sobie radzi, ale Ania nie.

Ania - w ogóle mi się nie podobało, trochę się bać, tego gospodarstwa i zwierząt. Nie wiem czy to moje miejsce - mówi.

Marek ocenia, że Beata, raczej jest do całowania zwierząt niż ich hodowania. Beata stwierdziła, że ona nie jest od tego, żeby pierze rwać. Od tego jest fachowiec, a nie kobieta co chce być żoną rolnika.

22:00 Monika ma dla chłopaków prezent. Składanie basenu i widać, że lepiej im szlo z ogrodzeniem bo się gubią. Grają w Chińczyka.

Ten kto przegra wchodzi pierwszy do basenu na golasa... - obiecuje Monika.

Robert przegrał i nura dał do basenu próbując łapać Monikę. Dziewczyna zadowolona z obrotu sprawy.

21:58 Ania prowadzi traktor, jest miło, że Łukasz ją zniósł z traktora. Patrycja ma nadzieje, że ją zniesie z kombajnu. Za to Agnieszka daje w domu Łukaszowi pieróg w kształcie serca.

21:58 Szymon zatrudnia dziewczyny, żeby turlały bele słomy.

Młode są silne, to niech pracują - komentuje Szymon.

Szymon popisuje się przed dziewczynami podciąga się na belce, dziewczyny podziwiają muskuły... Zadowolone, uśmiechnięte.

21:55 Monika zaczyna się nudzić. Chłopaki wyręczają ją w pracy, robią całe ogrodzenie na parkurze.

21:47 Łucja idzie na polowanie ze Zbigniewem. Ubrana odpowiednio... Cały czas adoruje Zbigniewa i pyta czy ma szansę. Zbigniew kręci, pląta się w zeznaniach.

- Kogo czujesz, kogo ja wybiorę? - Myślę że - Irenkę. - Chyba masz racje, każdy chciałby młodsza kobietę. Nie widzę z Tobą przyszłości - w końcu wypala Zbigniew. - Nie mniej urazu do mnie - To ja dzisiaj jadę - mówi Łucja. - Zbigniew nie umie postępować z kobietami. Nie chciałabym mieć takiego mężczyzny. - Przyjaciółmi możemy zostać - mówi Zbigniew. Nie jest z ciebie super facio, po co wybierałeś starsze kobiety jak chcesz młodszą? - pyta coraz bardziej zła Łucja.

Kobieta płacze i odchodzi.

21:47 U Szymona panie wyznaczają pole dla byków. Boją się, ale... dały radę obłaskawiły je. Szymon dumny.

U Marka pewna oślica przyszła w amory do osiołka. jakoś nie idzie mu najlepiej. Kobiety przyglądają się z zaciekawieniem całej akcji...

21:46 Agnieszka słodzi mamie Łukasza, razem pracują w kuchni

Lukier leci, wazelina, że hej - śmieje się mama Łukasza.

21:45 Patrycja się zamartwia, że łapie minusy, bo zepsuła traktor...

21:43 Monika krepuje się adoracji panów. Trochę od nich ucieka do... Halinki. Choć mówi, że to miłe.

Mężczyźni uważają, ze jest mało otwarta na zaloty, ale dzielnie sprzątają stajnie. Są padnięci, ale Monik nic a nic.

Za tobą ciężko nadążyć i nad tobą zapanować - mówi

21:40 U Marka panie się rządzą w kuchni - czyszczą pucują. Myją dom, pozbywają się much, układają rzeczy... Męska logika? Kubki koło kosza Marek nie widzi nic w tym strasznego.

Przecież teraz do kosza wrzuca się papiery... - mówi

21:39 Patrycja i Ania na polu jeżdżą traktorem, a Agnieszka robi pierogi z przyszła teściową.

21:36 Zbigniew chwali się swoimi hektarami...

- A gdzie te 100 hektarów dopytują się kobiety? - Łucja nie zachowuje się naturalnie. denerwuje mnie jej postawa - Bogusia. - Jesteś wzorem dla wielu panów i podziwiam cię - komplementuje Łucja Zbigniewa. - Ja się przy tobie niczego ne boję - mówi Bogumiła do Zbigniewa przy zbieraniu miodu z ula.

21:33 Marek budzi swoje dziewczyny, bo jego zwierzęta już dano zaczęły dzień. Pies Marka upolował królika...

Dziewczyny są zazdrosna o Beatę. Szczególnie Ania. Beata przesiedziała z Markiem do rana na rozmowie...

21:31 Monika, zaskoczona, że w pokoju czeka na nią tylko jeden kandydat na podwórku znajduje jeszcze jednego. ale na Roberta już nie będzie czekać. Idą karmić zwierzęta z rana. Robert tłumaczy się, że poszedł kupić coś na śniadanie. Monika trochę zła... uważa, że jest chyba na wakacjach, a ie na gospodarstwie.

21:29 Szymon zaczyna z grubej rury... Dziewczyny przerzucają łajno. I zapewnia swoje kandydatki, że jego gospodarstwo jest jak filharmonia, a łajno nazywa ... brązowym złotem... Ciekawe.

21:25 ZACZYNAMY

Kandydaci i kandydaci spędzą w gospodarstwach rolników i rolniczki 5 dni.

Łukasz rozpieszcza swoje dziewczyny Kawa do pokoju, jajecznica... No no, maż przyszły na medal. I informuje swoje dziewczyny, że któraś z nich zostanie w domu i będzie robić dla wszystkich obiad.

W dzisiejszym odcinku kandydaci i kandydatki będą się sprawdzać w pracach w gospodarstwie. Prowadzenie traktora, dojenie krów czy oporządzanie koni w stajniach. Wieś to nie tylko piękne widoki i świeże powietrze, ale też ciężka praca. Kto dziś nie wytrzyma fizycznej pracy? A może stwierdzi, że takie życie nie jest dla niego?

W kolejnym odcinku Rolnik szuka żony 3, w którym Łukasz, Marek, Szymon, Zbigniew oraz Monika przetestują swoich przyszłych "ukochanych" i "ukochane" czy nadają się do życia na wsi.

Zobacz także: "Do udziału w programie zgłosiła mnie koleżanka". Czy Łukasz z Rolnik szuka żony 3 znalazł ukochaną w programie?

Monika i jej kandydaci - Robert, Tomek i Dawid.

Szymon i jego kandydatki - Kasia, Marysia i Ula.

Łukasz i jego kandydatki - Ania, Patrycja, Agnieszka. Czy do którejś serce zabije mocniej?

Zbigniew i jego kandydatki - Bogumiła, Łucja i Irena.

Marek i jego kandydatki - Kasia, Ania i Hania.