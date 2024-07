P { margin-bottom: 0.21cm; }

Łukasz z Rolnik szuka żony 3 był dziś gościem programu "Dzień dobry sobota" o rolnictwie. Klaudia Carlos zapytała rolnika jak to się stało, że bierze udział w show, choć ma dopiero 31 lat, i mógłby jeszcze poszukać sam drugiej połówki!

Do udziału w programie namówili mnie moi znajomi. A zgłosiła mnie koleżanka za moją wiedzą i zgodą. Ja nie zdążyłem sam tego zrobić, bo jak tylko TVP ogłosiło nabór to już mnie zgłoszono. Znajomo mówili, że program to było wyrwanie się z tego kręgu tych samych osób, z którymi ciągle przebywam, żeby znaleźć i poznać nowe - powiedział Łukasz z Rolnik szuka żony 3.

A czy znalazł tę jedyną dzięki show?

Rzeczywiście kiedy program się zaczynał to tej dziewczyny nie miałem i to od dłuższego czasu - powiedział rolnik.

Jak jest teraz po zakończeniu nagrań? Do tego się nie przyznał. Ale opowiedział o jakiej kobiecie marzy, na co zwraca uwagę gdy ją poznaje?

To ciężko określić u mnie to jest tak, że często to jest chwila, sposób w jaki ona mówi, a nie nawet co mówi. Zwraca się uwagę na wygląd, jak się uśmiecha jakie ma oczy czy ma roześmiane, a potem na resztę rzeczy - przyznał speszony Łukasz z Rolnik szuka żony.