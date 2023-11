W najbliższą niedzielę, 13 października, nie będzie odcinka programu "Rolnik szuka żony". Randkowe show jest emitowane co tydzień o godzinie 21:15 na antenie TVP, ale na nowy odcinek widzowie muszą poczekać aż 2 tygodnie! Dlaczego nie zobaczymy co słychać u Adriana, Sławka, Seweryna i Jakuba? Czy to już koniec "Rolnik szuka żony"?

13 października nie będzie "Rolnika"

W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" jak zawsze wiele się działo! Uczestniczki po raz pierwszy obudziły się na wsi. Nie wszystkim paniom spodobało się wczesne wstawanie. Kandydatki Seweryna zaczęły dogadywać się między sobą. Przestało panować uczucie rywalizacji. Uczestniczki zakolegowały się z Marlenką, która miała być wcześniej faworyzowana przez rolnika.

Jest super atmosfera, dziewczyny są miłe, nie kłócimy się, dogadujemy się - powiedziała Diana.

Na gospodarstwie Adriana dziewczyny zajmowały się kwiatami. Były zniecierpliwione i smutne, że rolnik jest obojętny wobec nich wszystkich, czego nie można było powiedzieć o Jakubie, który ochoczo śmiał się ze swoimi kandydatkami i każdej z nich poświęcał czas. U Sławka także nie wiało nudą. Gosia zasugerowała rolnikowi, że za pomoc można zapłacić naturą. Uczestniczka zamknęła się też w traktorze, a na pytanie: "Czy nie będzie jej za gorąco?", wyznała, że najwyżej zdejmie koszulkę!

Jednak w najbliższą niedzielę, 13 października nie będzie nowego odcinka programu "Rolnik szuka żony". Wszystko z powodu wyborów parlamentarnych. O godzinie 20:55 na antenie TVP1 rozpocznie się "Wieczór wyborczy". 7. odcinek "Rolnika" obejrzymy dopiero 20 października.

W następnym odcinku rolnicy zabiorą kandydatki na randki. Każda z pań będzie miała możliwość porozmawiać ze "swoim ukochanym" tylko w cztery oczy. Czy randki pomogą rolnikom w ostatecznej decyzji? My już nie możemy się doczekać na kolejny odcinek programu!

Marlena zaczęła dogadywać się z pozostałymi kandydatkami

Czy Jakub wybierze Annę?

