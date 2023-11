3 z 5

Jeśli chodzi o Waldemara, on również był wybredny co do swoich kandydatek. W zasadzie żadna z nich nie spełniała jego kryteriów. Co ciekawe, jedna z kobiet, które przyjechały do programu, pomyliła... rolników! Zamiast do Jakuba, który wpadł jej w oko, napisała do Waldka. Mimo wszystko kobieta nie chciała zdradzić, że jest tu przez pomyłkę. Uczestniczka bała się, że rolnikowi będzie przykro. Dlatego podczas randki kłamała mówiąc, że oglądała jego wizytówkę i od razu wpadł jej w oko. Myślicie, że na kłamstwie można zbudować jakąkolwiek relację?