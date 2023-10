Na listy w 10. edycji "Rolnik szuka żony" czeka 41-letni Waldemar! Rolnik zgodził się odpowiedzieć na kilka naszych pytań - co go wprowadza w dobry nastrój? Jak wyobraża sobie wymarzoną randkę i czym najbardziej może zaimponować mu kobieta? Zobaczcie!

Reklama

Waldemar z "Rolnik szuka żony" w ogniu pytań

Widzowie mieli już okazję zobaczyć tzw. "zerowy" odcinek 10. odsłony "Rolnik szuka żony", w którym poznaliśmy 8 rolników, szukających miłości. O tym, kto trafi do finałowej piątki, zadecydują oczywiście listy od potencjalnych kandydatów, a zasada jest prosta - im więcej, tym lepiej.

Jednym z rolników, którzy mają szansę na udział w show, jest 41-letni Waldemar - z wykształcenia specjalista od turystyki i hotelarstwa, z zamiłowania i zawodu rolnik oraz dumny ojciec 7-letniego Darka. Zobaczcie, jak odpowiedział na pytania z naszego kwestionariusza.

Moja wymarzona randka to:

Wymarzona randka to spędzenie romantycznego wieczoru w urokliwej restauracji z wyjątkową kobietą, z którą rozmowa sprawiałaby, że oboje czulibyśmy się tak jakbyśmy znali się całe życie, patrząc jednocześnie sobie głęboko w oczy i się uśmiechając. Następnie spacerując urokliwymi uliczkami miasta trzymamy się za ręce i udajemy się do kina na romantyczny film w stylu ,,Pamiętnika", mając nadzieję doświadczyć podobnych emocji podczas seansu jak w przypadku w/w filmu, który wywołał we mnie głębokie poruszenie. Po emocjonalnym seansie odprowadzam/odwożę wyjątkową kobietę do domu, mając nadzieję na kolejną randkę.

Mój idealny dzień z partnerem/partnerką to:

Idealny dzień to taki, w którym mógłbym spełnić chociaż jedno najskrytsze marzenie mej ukochanej i wywołać radość i uśmiech na jej twarzy. Nie chciałbym poprzestać na wyobrażeniu o jednym idealnym dniu, tylko nieustannie myśleć o tym jak uszczęśliwić ważną dla mnie osobę oraz by takich dni było jak najwięcej na naszej wspólnej drodze.

Zobacz także

FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey

Wymień trzy cechy, które chciałabyś mieć wspólne ze swoją partnerką?

Ze swoją przyszłą partnerką na pewno chciałbym mieć wspólne cechy takie jak:

- szczerość, byśmy oboje mówili i działali zgodnie z tym, co myślimy i w co wierzymy

- czułość, byśmy zwracali się do siebie w sposób pełen empatii oraz okazywali sobie przez to uczucie, którym siebie byśmy darzyli

- poczucie humoru i związana z tym spontaniczność - byśmy czasem zrobili coś razem szalonego z dużą dawką humoru

Lubię w sobie + nie lubię w sobie/chciałbym popracować nad…

Najbardziej lubię w sobie energiczność, która definiuje moją osobę. Gdy zabieram się do jakiejś pracy robię to z pełną pasja i zaangażowaniem, i jak trzeba to w odpowiedniej dynamice. Optymizm to cecha, którą również w sobie lubię, gdyż lepiej być pozytywnie nastawionym do życia niż być sceptykiem. Chciałbym popracować nad swoim roztargnieniem i niecierpliwością gdyż czasem ciężko jest mi się skupić i skoncentrować, gdyż za wiele rzeczy chciałby zrobić od ręki

Moja partnerka oczarowała by mnie, gdyby…

Moja przyszła partnerka najbardziej oczarowałaby mnie. gdyby wykazała szczerą chęć poznania i zaprzyjaźnienia się z moim synem, jak również z najbliższa mi rodziną. Więzi rodzinne są dla mnie niezwykle ważne i dlatego kobieta, która odnalazłaby się w moim najbliższym otoczeniu, najbardziej by mnie tym urzekła.

FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey

W dobry nastrój wprowadza mnie:

W dobry nastrój wprowadza mnie zawsze klimatyczna, nastrojowa i romantyczna muzyka, której słucham podczas samotnych wieczorów w domu, gdy rozmyślam nad tym czego mi w życiu brakuje. Ogólnie muzyka i odpowiednie jej brzmienie dobrze mnie nastraja, czy to podczas jazdy samochodem, czy też w czasie jakichś gospodarczych prac, gdzie mogę na jej podpięcie sobie pozwolić.

Za 10 lat chciałabym/chciałbym…

Za 10 lat chciałbym dzielić życie z osobą, którą będę szczerze kochał, szanował, dzielił z nią smutki i radości, dbał o nią, nadal udzielał jej wsparcia, okazywał jak bardzo jest dla mnie ważna i jak mój świat bez niej nie może poprawnie funkcjonować. Pragnąłbym być w szczęśliwym związku. w którym najważniejsze są zaufanie, szczerość, uczciwość, czułość, troska, szacunek, życzliwość. By kobieta, z którą wówczas będę nie tylko za 10 lat, ale o wiele dłużej, była dla mnie, razem z moim synem i, daj Boże dziećmi, które bym jeszcze pragnął mieć, całym moim światem.

Spodobały Wam się odpowiedzi Waldemara? Wyślij list na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Waldemar” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Konrad potwierdził rozstanie: "Nie jestem z Zuzą". Nie ukrywa, że jest singlem