Ale wiadomość! Okazuje się, że Roksana Węgiel weźmie udział w uwielbianym przez widzów programie Telewizyjnej Dwójki. Według doniesień "Faktu" młoda wokalistka wystąpi w najnowszej edycji "Dance Dance Dance"! Roksana Węgiel rozpoczęła już treningi. Jak radzi sobie na parkiecie?

Już wkrótce ruszy wiosenna ramówka TVP. Jak już wiemy, za kilka tygodni odbędzie się premiera najnowszej, trzeciej edycji "Dance Dance Dance". Według doniesień medialnych w programie najprawdopodobniej zobaczymy Damiana Kordasa, Małgorzatę Opczowską i Roberta El Gendy. Ostatnio "Fakt" donosił, że w tanecznym show pojawią się również Marta i Paweł z ostatniej edycji "Rolnik szuka żony"!

(...) Wcześniej łączyli życie na dwa domy, między wieś gdzie Dawid ma swoje gospodarstwo, a Warszawę skąd jest Marta. Teraz non stop są razem w stolicy, gdzie trenują do programu i to się okazało dobre dla ich związku. Poznali się jeszcze lepiej- zdradził informator dziennika.