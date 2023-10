Już dziś kolejny odcinek "Dance Dance Dance" w TVP 2 (o 20), w którym pożegnamy jedną z par! Czy będą to Roksana Węgiel i jej przyjaciółka, Oliwia Górniak? Roxie zaprezentuje dziś przed jurorami solówkę do piosenek Britney Spears. Młoda gwiazda była przerażona tym wyzwaniem, gdyż na treningach nie szło jej najlepiej. Zauważył to również choreograf, Tomasz Prządka:

Z Roksaną jest trochę tak, jak wiatr powieje - raz lepiej, raz gorzej. W dalszym ciągu myślimy o krokach, o kolejności. Nie jesteśmy w stanie skupić się na jakości. Pomimo tego, że w poprzednim odcinku w duecie udało się nam zrobić krok do przodu i wyjść trochę bardziej do ludzi, otworzyć się, teraz robimy krok w tył - wyjaśniał zaniepokojony Prządka.

Co na treningach mówiła sama Roxie?

Generalnie czasu jest mało i boję się, że nie zdążę zrobić wszystkiego tak jakbym chciała. Myślę, że ta solówka może zadecydować o naszym pobycie w programie - wyznała młoda artystka.

Czy to ona dziś odpadnie?! Odpowiedź poznamy w najbliższym odcinku "Dance Dance Dance" - już dziś o 20. w TVP 2!

