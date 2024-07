Robert Makłowicz poprowadzi program w Polsacie? Takie doniesienia pojawiły się po tym, gdy Makłowicz został zwolniony z Telewizji Polskiej. Dziennikarz zabrał głos w tej sprawie. Faktycznie będzie teraz prowadził programy kulinarne w Polsacie?

Pierwsze słyszę. Na razie nie otrzymałem żadnych propozycji w tym zakresie, ani od Polsatu, ani od innego nadawcy - zdementował Robert Makłowicz w wypowiedzi dla portalu Wirtualnemedia.pl.

Zwolniony z TVP dziennikarz i krytyk kulinarny przyznaje, że na razie nie żadnych planów zawodowych.

Robert Makłowicz przejdzie do stacji komercyjnej?

Na razie nie mam żadnych konkretnych planów związanych z dalszym losem mojego programu i ogólnie mojej aktywności w telewizji. W internecie widziałem głosy, że mój spór z Telewizją Polską to wyłącznie działania PR-owe związane z przejściem do innego nadawcy. Nic takiego nie ma miejsca, obecnie nie prowadzę rozmów z żadną stacją - zdradził Makłowicz portalowi Wirtualnemedia.pl.

Dziennikarz, autor programów kulinarnych otrzymał wypowiedzenie po 20 latach pracy w TVP. Powodem decyzji miał być konflikt, który powstał między Robertem Makłowiczem a szefostwem telewizji publicznej. Do niesnasek doszło po nagrywaniu sporu promocyjnego. Makłowicz powiedział w nim, że "smakuje wyłącznie słodko i doskonale". Dziennikarz tłumaczył później na Facebooku, że to zdanie dotyczyło programu "Bake Off - Ale ciacho!", a materiał wykorzystano w spocie TVP. Robert Makłowicz publicznie domagał się wycofania spotu, ponieważ uważa, że zmanipulowano jego wypowiedź. Zaowocowało to nie tylko zwolnieniem dziennikarza z pracy, ale również - jak informuje portal Wirtualnemedia.pl - TVP zamierza pozwać Roberta Makłowicza za naruszenie dobór osobistych Telewizji Polskiej. TVP chce domagać się przeprosin oraz odszkodowania.

Robert Makłowicz został zwolniony z TVP po 20 latach pracy.

Dziennikarz na razie nie ma sprecyzowanych planów na przyszłość.

