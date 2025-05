Śmierć Soni Szklanowskiej wstrząsnęła wszystkimi. Młoda uczestniczka drugiej edycji "Hotelu Paradise" zmarła 17 maja, a prokuratura wszczęła postępowania w sprawie jej śmierci. Po tym, jak media poinformowały o odejściu Soni Szklanowskiej jej przyjaciele i znajomi zaczęli publikować wzruszające wspomnienia i pożegnania. Teraz głos zabrała również Anna Matyasek, która również wystąpiła w "Hotelu Paradise".

Śmierć Soni Szklanowskiej pogrążyła w smutku wiele osób. Była uczestniczka drugiej edycji "Hotelu Paradise" zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w randkowym show, a później fani pokochali jej muzykę. Niestety, w miniony weekend media przekazały wstrząsającą informację o śmierci Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise". Słowa pożegnania do tej pory opublikowali m.in. Łukasz Kapiński, który razem z Sonią był w finale programu Telewizyjnej Siódemki oraz lektor "Hotelu Paradise". Teraz Sonię Szklanowską pożegnała również Anna Matyasek z drugiej edycji randkowego show.

Ania z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie z Sonią i dodała wzruszający wpis.

Ahhh... jaki to smutek. Jak przykro Sońka... Naprawdę nie mogę uwierzyć w to co się wydarzyło. Zawsze uśmiechnięta, a jak wiele musiała skrywać. Zostaniesz w naszych serduszkach na zawsze.

napisała w relacji.