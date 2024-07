Rafał z Rolnik szuka żony nie szuka już żony. Właśnie zaapelował od fanek, żeby go nie zaczepiały, nie pisały i dały mu żyć nie jako gwiazda telewizji, tylko zwykły człowiek. Co napisał Rafał?

Szanowne:* Nie szukam już żony, jestem zakochany z wzajemnością. Uszanujcie proszę moją prywatność, zaoszczędzicie mój czas na zerkanie na messendżera i pytania typu ,, jak Ci się układa po programie". A co jak się dowie Twój chłopak ?? Mam swoje życie i żyję, jak chcę. Nie będę zmieniał imienia i nazwiska na prywatnym profilu fb, bo ja to JA. Dalej ten sam człowiek, co sprzed roku. Byłem, wystąpiłem, nie znalazłem, dziękuję K.S. za szansę i doświadczenie. Na ulicy, pośmiejemy się, pogadamy o starych karabinach. Why not ? Ale tutaj nie. Dziękuję za zrozumienie. Cytując klasyka.... Thank You from the mountain. Liczę na wyrozumiałość. Dzisiaj był mega deszcz. Na spontanie wymyśliłem. Pojedziemy tam, gdzie kierunek wskaże Słońce. Jedź ze mną. Nie bój się nawet, gdy będzie padać. Pozbieram wszystkie krople i wrzucę je sobie za kołnierz. Obiecuje Ci Kochanie. Ze mną nie zmokniesz ????Tyle w temacie. Pozdrawiam. Rafał Kowal - napisał na swoim Facebooku Rafał, który już oficjalnie nie szuka żony.