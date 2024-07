Rafał Jonkisz wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Mister Polski 2015 będzie miał okazję, by zaprezentować szerokiej publiczności swoje umiejętności taneczne. Przystojny model na co dzień trenuje akrobatykę, czy doświadczenie z sali gimnastycznej przyda mu się również na parkiecie tanecznym? Okazuje się, że sam Jonkisz ma pewne wątpliwości, co do swojego talentu do tańca. W rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że boi się szybkiego odpadnięcia z show Polsatu:

Reklama

Nie ukrywam, że tancerz ze mnie jest kiepski, bo kiedy kumple wychodzili na imprezy, ja spędzałem czas na salach treningowych. Czuję, że jest to dla mnie coś odległego i nowego, więc będzie ciężko. Najbardziej obawiam się tego, że odpadnę szybko z tego programu. Chciałbym zajść jak najdalej, więc zrobię wszystko, co w mojej mocy - powiedział Jonkisz.

Wiemy już, że partnerką Rafała na parkiecie będzie Walerija Żurawlewa. Czy ta doświadczona tancerka zapewni Jonkiszowi szanse na Kryształową Kulę w piątej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Zobacz też: Rafał Jonkisz przeprowadza się do Warszawy! Myślicie, że chodzi o pracę? Nie tylko! "Czy w końcu znajdę miłość?"

Zobacz także

Rafał Jonkisz weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami".

Reklama

Przystojny model boi się, że szybko odpadnie z show.