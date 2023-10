Fani "Koła fortuny" doskonale pamiętają czasy, kiedy to Rafał Brzozowski był prowadzącym programu. Nagle jednak w stacji doszło do nieoczekiwanej zamiany miejsc i tak też Norbi, który po Robercie Jankowskim był gospodarzem uwielbianego muzycznego show "Jaka to melodia?", zastąpił znanego z piosenki "Tak blisko" artystę. Kto zdaniem Rafała Brzozowskiego był lepszym prowadzącym "Koła fortuny" i co zmieniło się od czasu, kiedy w sezonie 2019/2020 przejął stery w "Jakiej to melodii?" A przede wszystkim, czy odważyłby się zgadnąć piosenkę po jednej nutce? Zobaczcie co powiedział dla Party.pl jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów!

Rafał Brzozowski w sezonie 2019/2020 zastąpił Norbiego w roli prowadzącego programu "Jaka to melodia?". Jak gwiazdor ocenia zmianę?

