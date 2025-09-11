Polsat szykuje emocjonujący powrót do przeszłości! Już 14 września widzowie Polsatu będą świadkami wyjątkowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Stacja przygotowała jubileuszowe odcinki z okazji 20-lecia programu. Na parkiecie pojawią się celebryci, którzy przez lata zdobywali serca fanów, walcząc o Kryształową Kulę. Wśród zaproszonych do specjalnych odcinków znaleźli się m.in. Radosław Majdan i Jacek Rozenek, co wywołało prawdziwe poruszenie. Zaskoczeni?

Były i obecny mąż Małgorzaty Rozenek razem w "Tańcu z Gwiazdami"

To zestawienie budzi ogromne emocje, bo obaj panowie są blisko związani z Małgorzatą Rozenek: Radosław to jej obecny mąż, a Jacek – były. Spotkanie w jednym programie może odsłonić karty na temat ich faktycznej relacji. Już teraz zapowiada się na jedno z najgłośniejszych wydarzeń nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Choć mogłoby się wydawać, że taki duet w wielu przypadkach budziłby kontrowersje, to okazuje się, że panowie mają ze sobą dobre relacje. Małgorzata Rozenek też wielokrotnie mówiła o byłym mężu i zawsze wypowiadała się o nim z pełnym szacunkiem. Jacek i Radosław potrafią zachować klasę i wszystko wskazuje na to, że ich udział w tym samym odcinku specjalnym będzie przebiegał bez konfliktów.

Polsat świętuje jubileusz 20-lecia „Tańca z Gwiazdami”

Nowa edycja „Tańca z Gwiazdami” ma wyjątkowy charakter, ponieważ program świętuje swoje 20-lecie. Z tej okazji Polsat przygotował szereg atrakcji, w tym właśnie udział Radosława Majdana i Jacka Rozenka. To nietypowe połączenie to dopiero początek, bo w odcinkach pojawi się prawdziwa plejada gwiazd.

Dla fanów programu to będzie wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie najlepsze taneczne duety, zwycięzców poprzednich edycji i najbardziej kontrowersyjne momenty. A już w niedzielę 14 września na widzów czeka taniec i wyjątkowe emocje. Będziecie oglądać?

