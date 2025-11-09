W programie „Pytanie na śniadanie” doszło do niecodziennej sceny. Robert Stockinger, jeden z prowadzących poranny magazyn, przeprowadził na żywo test alkomatem. Początkowo urządzenie wykazało 0 promili. Eksperyment miał jednak ciąg dalszy — dziennikarz zjadł dwa czekoladowe cukierki z alkoholem, tzw. „baryłki z nadzieniem z procentami”. To, co wydarzyło się chwilę później, zaskoczyło wszystkich obecnych w studiu. Alkomat wskazał wynik „dwa promile alkoholu”.

Jak doszło do wyniku dwóch promili – relacja z anteny

Test alkomatem został przeprowadzony na żywo w studiu telewizji TVP. Robert Stockinger najpierw sprawdził poziom alkoholu w organizmie — wynik to 0 promili. Następnie zjadł dwa czekoladowe cukierki z alkoholem, po czym powtórzył test. Alkomat zarejestrował wynik „dwa promile”. Chociaż dziennikarz wcześniej nie spożywał alkoholu, wynik wywołał ogromne zaskoczenie, a w studiu – „zapadła cisza”.

Drugi test alkomatem przeprowadzony przez Roberta Stockingera wykazał „0,27 promila alkoholu”. To potwierdziło wpływ spożytych cukierków na wynik badania, ale również pokazało, jak szybko poziom alkoholu we krwi może się zmieniać po niewielkiej ilości alkoholu zawartego w jedzeniu.

Kim jest Robert Stockinger?

Robert Stockinger to znany widzom prezenter telewizyjny, związany z programem „Pytanie na śniadanie”. Słynie z poczucia humoru i otwartości na nietypowe tematy. Tym razem jednak jego eksperyment z alkomatem przerodził się w sytuację, która zyskała ogromny rozgłos.

Choć celem testu było najpewniej pokazanie wpływu jedzenia zawierającego alkohol na wyniki alkomatu, sytuacja odbiła się szerokim echem w sieci. Niecodzienne zdarzenie pokazuje, jak nawet niewielka ilość alkoholu w cukierkach może wpłynąć na wynik alkomatu. W przypadku Roberta Stockingera test był całkowicie kontrolowany i przeprowadzony w warunkach medialnych, jednak reakcja studia pokazuje, że nawet prowadzący nie spodziewali się takiego obrotu spraw.

