Po latach spekulacji i unikania tematu Andrzej Piaseczny wreszcie przestał ukrywać prawdę o swoim życiu prywatnym. Od czasu coming outu w 2021 roku artysta był otwarty na temat swojej orientacji, ale tożsamość jego partnera pozostawała tajemnicą. W rozmowie z „Wprost” sam Piaseczny przyznał:

Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa.

Podkreślił też, że mieszka w małej społeczności, gdzie trudno o całkowitą prywatność. Artysta marzy również o ślubie, jeśli tylko prawo w Polsce na to pozwoli.

Mariusz Kozak zdradza prawdę o partnerze Piaska

Wreszcie padły konkrety. Mariusz Kozak, znany z programu „Gogglebox. Przed telewizorem”, przerwał milczenie i wyznał, że miał okazję poznać partnera Andrzeja Piasecznego po jednym z koncertów wokalisty. To spotkanie zmieniło wszystko.

Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: 'proszę pana'. Mówię: 'kurde, nie mów do mnie per pan – wspominał Kozak z uśmiechem.

Według celebryty partner Piaska to człowiek spokojny, kulturalny i bardzo skromny. Stroni od blasku fleszy i nie dąży do rozgłosu, co tłumaczy, dlaczego tak długo pozostawał w cieniu. Kozak zaapelował też do wokalisty:

Andrzej, chciałbym, żebyś przyszedł teraz ze swoim... dobrze, nie będę zdradzał imienia, chłopakiem na ściankę!

Piaseczny po coming oucie – jak zmieniło się jego życie?

Od czasu publicznego ujawnienia orientacji, życie Piaska uległo ogromnej przemianie. Jak mówi Mariusz Kozak, Piaseczny jest teraz bardziej uśmiechnięty, otwarty i przebojowy.

Teraz Piasek jest bardziej uśmiechnięty i przebojowy. Jest kochany, ale też jest cholerą, która potrafi zażartować i wbić szpilę.

Coming out Andrzeja Piasecznego był również dużym przeżyciem dla jego mamy. Artysta przyznał, że początkowo kobieta zareagowała szokiem. Z czasem jednak zdołała zaakceptować związek syna i jego partnera.

Mama na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi. To było… ach, widzisz, od razu się wzruszam – wyznał wzruszony wokalista w rozmowie z magazynem 'Replika'.

Taka reakcja matki to dla Piaska jeden z najważniejszych momentów po coming oucie.

