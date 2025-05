W weekend media obiegła tragiczna informacja. Nie żyje Sonia Szklanowska z "Hotelu Paradise". Uwielbiana przez fanów miłosnego hitu TVN charyzmatyczna blondynka miała zaledwie 25 lat. Celebrytka przez dłuższy czas zmagała się z licznymi trudnościami. Teraz jej przyjaciółka zdradziła, jak brzmiały ostatnie słowa Soni Szklanowskiej przed śmiercią.

Sonia Szklanowska zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Hotel Paradise", który emitowany był w telewizji TVN7. Pewna siebie i niezwykle utalentowana młoda piosenkarka dotarła aż do wielkiego finału show. I choć w sieci jej życie wyglądało niczym amerykański sen, Sonia Szklanowska z "Hotelu Paradise" przeszła przez piekło.

Po zakończeniu programu Sonia pozostała aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieliła się fragmentami swojego życia z obserwatorami. Znajomi i bliscy zapamiętają ją jako ciepłą, serdeczną dziewczynę. Teraz jej przyjaciółka zdradziła, jak brzmiały ostatnie słowa Soni Szklanowskiej przed śmiercią.

Ostatnie słowa, jakie mi powiedziała, wciąż dźwięczą mi w głowie: ''Zazdroszczę mojemu przyszłemu mężowi miłości, jaką go obdaruję''. I taka właśnie była kochająca, dobra, piękna dusza. Na zawsze w moim sercu. Teraz w niebie będą słyszeć najpiękniejszy głos. Szykujcie się leci do was najpiękniejszy anioł

- zdradziła przyjaciółka Soni Szklanowskiej.