Próbował szans u Dody, związał się z gwiazdką internetu: "Wiedziałam, że kojarzę typka"

Doda odbyła już dwanaście randek z nieznajomymi w ramach programu "Doda. 12 kroków do miłości". Chociaż zaznaczyła, że nie szuka męża, nie oznacza to, że nie jest otwarta na nową relację. Kandydat z ostatniego odcinka onieśmielił ją do tego stopnia, że aż cofnęła się w drzwiach. Czy pierwsze wrażenie okaże się być wstępem do bliższej relacji? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach. Jednak już teraz wiadomo, że Stefan z Niemiec nie tylko spodobał się Dodzie ale również... jej mamie! Wokalistka opublikowała w sieci, co po emisji "Doda. 12 kroków do miłości' napisała jej Wanda Rabczewska. 'Doda. 12 kroków do miłości": Wanda Rabczewska zachwycona jednym z kandydatów Dody Doda zachwycona jest Stefanem z Niemiec, 38-latkiem, z którym udała się na randkę w ramach eksperymentu "Doda. 12 kroków do miłości". Przystojny mężczyzna o sportowej sylwetce onieśmielił wokalistkę już od pierwszego wejrzenia. Okazuje się, że nie tylko na niej zrobił tak dobre wrażenie, ale również na jej ukochanej mamie, która od razu po emisji odcinka napisała wiadomość do córki: BARDZO MI SIĘ PODOBA ten Stefan. Nic dziwnego, w końcu oprócz wymienionych przez Dodę zalet fizycznych, mężczyzna imponował również swoim zachowaniem a wokalistkę traktował jak prawdziwy dżentelmen. Zobacz także: "Doda. 12 kroków do miłości": Taka jest mama Dody. Tego nie będzie w programie Doda postanowiła pociągnąć mamę za język i poprosiła u argumentowanie swojego zachwytu: Wszystko. I wygląd i uśmiech i przystojny i dżentelmen i opiekuńczy i podobny start życiowy jak Ty itp. itd. Młody opuścił dom, więc rozumie Ciebie. Super odcinek. Czy Doda zaprosi Stefana na kolejną randkę? Z pewnością będziemy śledzić kolejne odcinki "Doda. 12 kroków do miłości"....