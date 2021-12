"Prince Charming" Jacek Jelonek podjął dobrą decyzję? "Byliśmy cały czas razem, w ukryciu"

Jacek Rozenek w maju przeszedł udar mózgu. Początkowo jego sytuacja była dramatyczna. Jak informował „Super Express” gwiazdor miał sparaliżowaną prawą stronę ciała , nie mógł mówić i poruszał się jedynie na wózku inwalidzkim. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, co z rolą gwiazdy w serialu „ Barwy szczęścia ”? Jak się okazuje Jacek Rozenek szybko wraca do zdrowia i dzięki doskonałej opiece już niedługo może wrócić na plan! Jak czuje się Jacek Rozenek? Adrianna Biedrzyńska kilka dni temu opublikowała filmik z udziałem Jacka Rozenka , na którym widzimy jak aktor czyta scenariusz serialu i uczy się tekstu do roli. Cześć! Pracuję nad kolejnym odcinkiem. Dziękuję za wsparcie – mówi w nagraniu aktor. W ten sposób Jacek Rozenek rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące jego stanu zdrowia. Dzięki rehabilitacji i ćwiczeniom z logopedą aktor szybko wraca do formy i nie zamierza robić żadnej przerwy w pracy. Warto pamiętać, że sceny do serialu są nagrywane ze sporym wyprzedzeniem, dlatego gwiazdor serialu ma czas na powrót do zdrowia. Już teraz uczy się tekstu do odcinków, które widzowie zobaczą dopiero jesienią! Jacek Rozenek wróci do "Barw szczęścia"? Jak donosi "Super Express" cała ekipa serialu "Barwy szczęścia" życzy aktorowi zdrowia i czeka na jego powrót do pracy: Jacku, bardzo się cieszymy, że wracasz do zdrowia. Trzymamy za ciebie kciuki, jesteśmy z tobą i czekamy na ciebie – powiedziała Agnieszka Mrozińska w rozmowie z "Super Expressem". Aktorka powiedziała też, jak bardzo przeżyła chorobę przyjaciela. Tak wspomina dzień, w którym dowiedziała się o udarze Jacka Rozenka: Widziałam się z Jackiem dwa dni przed jego udarem. Byliśmy na pokazie....