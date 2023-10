Atmosfera w "Prince Charming" robi się coraz gorętsza. Z programem pożegnał się już najstarszy do tej pory Karol, a do walki o serce tytułowego księcia, czyli Jacka Jelonka, dołączyło dwóch nowych uczestników - Paweł oraz Tomek. Poznajcie ich bliżej!

Dwóch nowych uczestników w "Prince Charming". Paweł walczy nie tylko o Jacka Jelonka?

W serwisie player.pl pojawił się kolejny odcinek "Prince Charming", w którym single walczą o serce księcia - Jacka Jelonka. W ostatnim odcinku Jacek musiał pożegnać jednego z chłopaków, ale teraz przywitał dwóch kolejnych panów - Pawła oraz Tomka. Kim są?

Tomek Kamiński mieszka w Katowicach, ma 34 lata. Jego największą pasją jest fryzjerstwo, robi to od 17 lat. W programie również będzie mógł się wykazać, a raczej ratować innych, bo mieszkańcy willi nie raz poproszą go o pomoc. Mówi o sobie, że jest spokojny i roztropny, lubi przemyśleć sytuację i nienawidzi działać pod presją czasu. Od dwóch lat jest singlem, zgłosił się do programu, bo miłość ma dla niego największe znaczenie.

Paweł Tuczyński także ma 34 lata, mieszka w Zielonej Górze, gdzie na co dzień prowadzi dwa salony fryzjerskie. Z ostatnim partnerem rozstał się po 9 latach. Lubi dużo mówić, szuka faceta, który nie tylko będzie jego cierpliwym słuchaczem, ale też najlepszym przyjacielem i wsparcie. Jak sam przyznał, Jacek jest dla niego numerem jeden w show, ale podoba mu się również inny chłopak... Będzie próbował więc grać na dwa fronty? Zobaczcie fragment odcinka, który możecie oglądać już na player.pl!

Który ma większe szanse u Jacka?