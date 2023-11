9 z 10

Marta ma 26 lat i pochodzi z Wielkopolski. Zwraca uwagę na charakter ale też styl bycia. Lubi szczerość do bólu. Jest otwarta i kontaktowa. Chciałaby żeby dla jej partnera wierność nie była żadną próbą czy wyzwaniem. Przyznaje, że zwraca uwagę na to, jakie mężczyzna ma podejście do świata i życia, jakimi wartościami się kieruje i jak traktuje innych