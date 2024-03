Grzegorz Bardowski nie udziela się w mediach społecznościowych tak często jak jego żona Ania, jednak teraz musiał zrobić wyjątek. Poruszony opublikował apel do internautów. Nie ukrywa, że sprawa jest ciężka i nie potrafił pozostać obojętny.

Poruszający apel Grzegorza Bardowskiego z "Rolnik szuka żony"

Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" postanowił wykorzystać swoją popularność, by zrobić coś dobrego. Spędzając wieczór z dziećmi, natrafił na smutną historię małego Stasia, który walczy z ciężką chorobą. Rolnik postanowił zrobić wszystko by pomóc dziecku. Nie ukrywając poruszenia opublikował w sieci nagranie, w którym zaapelował o pomoc:

Już w sumie żegnając się z Wami wieczorową porą, biorę swoje dzieciaczki do kąpania ale przychodzę też z taką sprawą ciężką, mianowicie chodzi o pomoc dla takiego chłopczyka, który ma chorobę DMD i potrzebuje najdroższego leku na świecie.

Grzegorz Bardowski jest poruszony faktem, jak wiele brakuje, by chłopiec mógł otrzymać lek:

Tam jest ponad 360 tysięcy zebrane a to jest zaledwie 2% całej sumy do kosztów tego leku. Ponad 15 milionów. Masakra. Terapia genowa nierefundowana. Bardzo prosimy o każde wsparcie dla Stasia. Mam nadzieję, że pomożecie. Pomagajmy, jeśli tylko możemy.

Apel Grzegorza Bardowskiego z "Rolnik szuka żony" opublikowała również w swoich mediach Anna Bardowska. Link do zbiórki dla małego Stasia znajdziecie TUTAJ.

To nie pierwszy raz kiedy Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" angażują się w pomoc dla potrzebujących. Rolnicy nie pozostają obojętni na problemy innych. To m. in. ze względu na ich empatię tak bardzo pokochali ich internauci.

