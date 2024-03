Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" postanowiła umożliwić fanom, by mogli dowiedzieć się nieco więcej o jej życiu prywatnym. Nagle postanowiła otworzyć się na temat rozwodu rodziców. Napisała o wyprowadzce. Mało kto o tym wiedział.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zapytana o rozwód w rodzinie

Anna i Grzegorz Bardowcy to najpopularniejsza para, która poznała się dzięki "Rolnik szuka żony". Przed nami już 11. edycji show, tymczasem ulubieńcy widzów cieszą się niesłabnącą sympatią. Od czasu do czasu Bardowska uchyla rąbka tajemnicy swojego prywatnego życia. Tym razem postanowiła otworzyć się na temat rozwodu rodziców, do którego doszło, gdy była jeszcze nastolatką. Jedna z fanek zapytała:

Z kim mieszkałaś po rozwodzie rodziców, z mamą czy z tatą?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" przyznała, że wówczas wyprowadziła się z rodzinnej miejscowości:

Po rozwodzie rodziców wyprowadziłam się do Wrocławia, miałam 19 lat

Instagram @ania.bardowska

Przy okazji wypowiedziała się na temat swojego małżeństwa z Grzegorzem Bardowskim. Trudno uwierzyć, jak wiele zmieniło się od czasów, gdy oglądaliśmy ich w "Rolnik szuka żony". Dziś mieszkają w pięknym, dużym domu i są szczęśliwymi rodzicami Jasia i Liwii a stosunkowo niedawno w ich rodzinie pojawił się także piesek Figa.

W kwietniu będziemy obchodzić 8. rocznicę ślubu - przyznała Ania na Instagramie.

Instagram @ania.bardowska

Jakiś czas temu Ania Bardowska pochwaliła się zdjęciami z komunii młodszej siostry. Fani od razu zauważyli podobieństwo dziewczynki, do syna rolniczki Janka.

