Za tydzień nie zobaczymy kolejnego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami"! Oczywiście chodzi o święta Wielkanocne. Polsat zaplanował tydzień przerwy w emisji popularnego show, kolejny odcinek zobaczymy zaś już 21 kwietnia.

Polsat rezygnuje z emisji Tańca z Gwiazdami w Wielki Piątek!

To stała praktyka wszystkich stacji telewizyjnych, które w okresie świąt Wielkanocnych rezygnują z emisji swoich rozrywkowych show. Tak też będzie z "Tańcem z Gwiazdami". To dobra wiadomość dla wszystkich uczestników, którzy teraz mają więcej czasu na przygotowanie do kolejnego odcinka (ten 21 kwietnia z udziałem gwiazd... disco polo - zespołów Boys, Piękni i Młodzi, Masters i Weekend).

Zamiast tanecznego show w piątek, 14 kwietnia, Polsat pokaże film "Bruce Wszechmogący".

Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami - za 2 tygodnie!

