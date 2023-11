Dziś odbył się pogrzeb Cezarego Mocka, uczestnika show "Sanatorium miłości", który zmarł 19 lutego 2019 roku. Sympatyczny i uwielbiany przez widzów kuracjusz miał 66 lat. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci pana Cezarego było obustronne zapalenie płuc. Na kilka dni przed trafił do szpitala, niestety, lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Na Facebooku show "Sanatorium miłości" pojawił się wzruszający wpis na temat ostatniego pożegnania pana Cezarego. Produkcja wyraża swój smutek i żal tak ogromną stratą:

Dzisiaj, w tej chwili, żegnamy naszego Cezarego... To trudny, bolesny i niezwykle smutny moment. Tu i teraz możemy już tylko podziękować Mu za udział w programie, za swoją obecność, i za to ile dał nam wszystkim siebie i od siebie... W takiej chwili niełatwo o słowa... Te nie są w stanie wyrazić wszystkiego, a nierzadko są one po prostu zbędne... Cezary na pewno Cię nie zapomnimy, będziesz jeszcze długo z nami... Spoczywaj w pokoju....