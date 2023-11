Kolejny odcinek "Sanatorium miłości" za nami. Szósta odsłona programu z pewnością była wyjątkowo wzruszająca dla wszystkich fanów programu. Dziś mogliśmy zobaczyć piękne wspomienie o Cezarym Mocku, który zmarł 19 lutego. Przed emisją najnowszego odcinka producenci pokazali materiał poświęcony Cezaremu. Jak już wiemy, bliscy Cezarego Mocka i producenci zdecydowali, że pozostałe odcinki "Sanatorium miłości" z jego udziałem zostaną wyemitowane.

Będzie nam wszystkim bardzo go brakowało, mimo iż do końca serii pozostanie on obecny na ekranie..- czytamy w oświadczeniu na Facebooku.