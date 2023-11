Monika i Paweł to para z "Love Island", w którą widzowie oraz uczestnicy show wierzyli najmniej. To właśnie dlatego oboje musieli opuścić wyspę tuż przed finałem. Monika i Paweł obrazili się przez to na swoich kolegów, z którymi nie za bardzo chcą utrzymywać kontakty.

Para robi jednak wszystko, aby udowodnić, że do siebie pasują. Czy ich związkowi faktycznie nic nie grozi? Okazuje się, że brat bliźniak Pawła może sporo namieszać w tej relacji... Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Kibicujecie tej parze?

