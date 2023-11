Podczas gali rozdania Fryderyków 2018 nie zabrakło wzruszających momentów. Córka Zbigniewa Wodeckiego, Katarzyna, odebrała za niego statuetkę w kategorii muzyka rozrywkowa za całokształt pracy. Padło wiele ciepłych, poruszających słów. Niektórzy nie mogli powstrzymać łez...

Zobacz także: Zbigniew Wodecki w ostatnim wywiadzie dla VIVY! o sławie i przemijaniu

Pośmiertną nagrodę artyście wręczył Andrzej Sikorski z zespołu "Pod Budą", który opowiedział niezwykłą historię:

Kilka dni temu śniło mi się, że odbieram telefon. Dzwoni Zbyszek i mówi: Co robisz 24 kwietnia? Bo ja gram imprezę w Wałbrzychu, a zadzwonili z Warszawy, że mają mi coś wręczyć. To może byś pojechał i wziąłbyś to za mnie? W zamian za to będziesz mógł sobie to postawić na półce, odwrócić plakietką, nikt się nie kapnie. Obudziłem się ze śmiechem i zorientowałem się, że nie mogę tej prośby spełnić do końca, bo Zbyszek był kimś, kogo się nie da zastąpić. No i go nie ma - mówił łamiącym się głosem.