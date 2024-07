Ruszył nowy program "Pierwsza randka", w którym zupełnie obcy sobie ludzie idą na pierwszą randkę. Czego oczekują, jakie mają marzenia, z kim by chcieli dalej się spotykać? Czy pocałunek wchodzi w grę już podczas pierwszego spotkania? Zobaczcie co o tym myślą uczestnicy programu Pierwsza randka TVP2!

A co się wydazyło w pierwszym odcinku? Jakie pary poznaliśmy?

Piotr odwiedza sex shopy i przymierza szpilki – co na to Dorota?

Piotr uśmiechnięty, rozgadany singiel, który kocha swoją pracę, a w związkach kieruje się zasadą: „wygląd przyciąga, a charakter zatrzymuje”. W sytuacji randki z nieznajomą czuje się niepewnie, bo przecież nigdy nie wiadomo na kogo się trafi. Czy Dorota, czarująca nauczycielka geografii, skradnie jego serce? Pierwsza stresująca sytuacja pojawiła się już przed kolacją, gdy Piotr wybrał whisky, a Dorota zamówiła tylko wodę. Wyznała także, że od 6 lat nie była na imprezie… Nie przeszkodziło to Piotrowi oznajmić: „Przymierzałem szpilki w sex shopie, chodzenie w nich to sztuka”. Wątek ten zaciekawi Dorotę, choć sama nigdy nie była w takim miejscu. Wydawać by się mogło, że różnica wieku oraz temperamentu sprawią, że drugiej randki nie będzie, a jednak są szanse na kolejne spotkanie.

„Łatwiej znaleźć urodę, gorzej z klasą”

Lech mówi o sobie, że jest „urodzonym dominem” i robi wrażenie na kobietach. Dowodem na to są liczne związki ze sporo młodszymi od siebie modelkami, które jednak nie przyniosły tego czego oczekuje od miłości. Wiek metaboliczny Lecha to 44 lata, czy to zasługa jogi? Jego wygląd już na wstępie zaimponował eleganckiej Magdzie, która poznawała partnerów przez Internet, ale nigdy nie wybrała się na randkę w ciemno. Partnerka na Lechu też wywarła duże wrażenie, sam przyznał, że widzi ją w roli, kobiety, której mężczyźni jedzą z ręki. Dwie dojrzałe, doświadczone osoby uważające się za hedonistów przy jednym stole, na tej samej randce? Od razu było wiadomo, że to spotkanie będzie bardzo ciekawe. Nie obyło się też bez faux pas. Zdaniem Magdy to Lech powinien zapłacić za kolację.

Tancerka Disco Polo najbardziej kocha swoją pracę, czy w jej sercu znajdzie się jeszcze miejsce dla Adama z Olsztyna?

Początkowy stres odszedł bardzo szybko, gdy okazało się, że Estera i Adam przyjechali na kolację tym samym pociągiem. Ta sytuacja tak ich rozbawiła, że dalej już było tylko lepiej. Randka pełna śmiechu i… tańca. Co prawda Estera nauczyła krótkiego układu kelnerkę Magdę, ale może na drugiej randce skusi się też Adam? W czasie randki odkryli, że oboje mają w ciele kolczyk. Adam to kawaler, który szuka partnerki szalonej, ale z nutą rozsądku, która będzie też chciała po nim posprzątać. Czy taka jest Estera? To kobieta tajemnica, sama o sobie mówi, że jeszcze żaden mężczyzna jej nie rozgryzł.

Kolejny odcinek programu „Pierwsza randka” już w najbliższy czwartek o 20:40 na antenie TVP2.

Ogladacie "Pierwszą randkę"? Emisja w czwartek o 20.40 w TVP2.

