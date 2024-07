We Wrocławiu rozpoczęły się właśnie zdjęcia do nowej, piątej już serii odcinków „Policjantek i Policjantów”. Ekipa realizowanego przez ATM Grupę dla TV4 serialu przystąpiła do pracy na planie już tydzień po zakończeniu premierowej emisji czwartego sezonu.

W nowych odcinkach, obok dobrze znanych widzom odtwórców głównych ról - Mariusza Węgłowskiego (Mikołaj), Magdy Malcharek (Ola), Wojciecha Sukiennika (Krzysiek), Anny Kukawskiej (Emilka), Przemysława Puchały (Jacek) i Igora Korusa (Mieszko) – wystąpią nowi aktorzy, którzy dołączą do stałej obsady m.in. Magdalena Wróbel i Honorata Witańska.

Piątą serię „Policjantek i Policjantów” widzowie obejrzą jesienią. Poprzednia, zakończona 1 czerwca, okazała się kolejnym potwierdzeniem rosnącej z sezonu na sezon oglądalności tej produkcji. Wiosną serial śledziło średnio 1,5 mln osób! W jednym z odcinków czwartej serii gościnnie wystąpiła nawet Katarzyna Cichopek, co uradowało jej fanów. W nowym sezonie z pewnością także nie zabraknie niespodzianek. Będziecie oglądać jesienną serię?

