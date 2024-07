Edyta Górniak czy Natalia Kukulska? Z którą z trenerek The Voice Of Poland woli współpracować Andrzej Piaseczny? Juror programu Edytę Górniak poznawał dopiero przy programie, zaś Natalię znał już od dawna, dlatego z nią ma lepszy kontakt:

Edyta jest z całą pewnością bardzo kolorowa, jest mocnym charakterem, to dla programu było cenne, ale ja myślę, że Natalia ma inne zalety, które z całą pewnością nie spowodują, że program będzie nudny. Z Edytą się poznawałem, miałem troszkę niepokoju, zanim zaczęła się szósta edycja, niemniej jednak Natalię znam znacznie lepiej! Kiedy mamy do czynienia z rozmową, z dyskusją, z przekomarzaniem w gronie osób bliższych, to potrafi być ona bardziej otwarta, kolorowa - przekonuje Piasek.