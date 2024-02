Gdy kilka dni temu dowiedzieliśmy się o śmierci mamy Izy Zeiske, sieć zalała fala kondolencji. Co więcej, zaledwie dzień wcześniej gwiazda TTV prosiła o modlitwę za mamę, tłumacząc, że ta nagle trafiła do szpitala. 15 lutego natomiast odbyło się ostatnie pożegnanie pani Teresy, a dziś do sieci trafiły zdjęcia.

Iza Zeiske pokazała zdjęcia z pogrzebu mamy, wspomniała o ważnej rzeczy

10 lutego Izabela Zeiske, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", zamieściła w sieci druzgoczący wpis, informując o śmierci ukochanej mamy, którą również mogliśmy oglądać w programie.

Serce nasze przepełnia żal, smutek... rozpacz. Dzisiaj przestało bić pełne miłości, oddania SERDUSZKO naszej ukochanej MAMUCHNY I BUNI.. Życie zaczyna się i kończy, ale dla najbliższej osoby nie ma wieku i obojętnie ile ma lat, zawsze jest to za mało, a ból rozsadza serce i wnętrze - pisała.

Iza Zeiske z mamą Instagram@iza_zeiske

Media społecznościowe przepełniły kondolencje rozżalonych fanów, którzy uwielbiali oglądać panią Teresę przed tytułowym telewizorem. 15 lutego z kolei odbył się pogrzeb, a Iza Zeiske z "Gogglebox" pożegnała mamę, zamieszczając na swoim profilu kolejny, bolesny wpis. Już następnego dnia na InstaStory pokazała kilka kadrów z ostatniej drogi ukochanej mamy. Urna została złożona do grobu a Cmentarzu Sołackim w Poznaniu.

Na nagraniach widać m.in. morze kwiatów (niektóre wieńce zostały wykonane w kształcie serca), a obok nich poruszającą fotografię zmarłej. Na wstęgach można dostrzec napisy, chociażby: "Izunia i Bogusz. Najdroższej Mamuni". Iza Zeiske poinformowała także, że podczas ostatniego pożegnania rozbrzmiała ulubiona piosenka pani Teresy, czyli "May Way" Franka Sinatry.

Kochana Mamunia. Wczoraj skończyła swoją drogę ulubioną piosenką

Rodzinie i bliskim raz jeszcze składamy wyrazy współczucia.

