"Rolnik szuka żony": Internauci są wściekli na Józefa i jego kandydatki! "Uciekajcie od niego wszystkie!"

Internauci ostro skomentowali zachowanie Józefa i jego kandydatek w "Rolnik szuka żony". Po ostatnim odcinku programu w sieci zawrzało! Fani bardzo krytycznie ocenili zachowanie rolnika, który dowiedział się, że Grażyna chce wrócić do domu. Co ciekawe, dostało się również Apolonii! Zobaczcie sami, jak internauci komentują zamieszanie u Józefa.

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" nie zabrakło naprawdę wielkich emocji. Widzowie mogli zobaczyć m.in. zrozpaczonego Dawida, który dowiedział się, że Martyna odchodzi z programu, szczęśliwego Pawła, który zdecydował, że chce nawiązać bliższą relację z Martą oraz poważną rozmowę Magdy z Pawłem i Adamem. Sporo wydarzyło się również w domu Józefa! W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" okazało się bowiem, że Grażyna powiedziała rolnikowi, że chce wrócić do domu. Jak komentują to internauci? Fani w większości ocenili, że kandydatka Józefa podjęła słuszną decyzję! Dostało się jednak rolnikowi i... Apolonii, która mówiąc, że nie wyobraża sobie, żeby jej koleżanka zniknęła z programu, odepchnęła Ewę.

- Grażyna pakuj się i uciekaj. Lepiej późno niż wcale 😛

- Dobrze, że zrezygnowała bo by się tylko męczyła przy nim

- Apolonia jest okropna jak może tak traktować Ewę

- Tragedia. Dziwię się że one tam tak długo siedziały... Pan sobie zdecydowanie na za dużo pozwalał.

- Sorry, ale zachowanie tego pana jest żenujące. 🤮 Uciekajcie od niego wszystkie 😏

- Pan Józef jak zwykle niezdecydowany... chyba nikt i nic nie jest mu już w stanie dogodzić...🙈- komentują fani na Facebooku.