Paweł z "Rolnik szuka żony" jest nadal z Martą! Opublikował zdjęcie z nowym członkiem rodziny

Marta i Mateusz są jedyną parą z siódmej edycji "Rolnik szuka żony", której fani wróżą ślub. W sieci przybywa dowodów na to, że para po programie nadal jest razem, a ostatnio sami uczestnicy zamieszczają coraz więcej zdjęć, które potwierdzają, że stworzyli udany związek. Tym razem to Paweł opublikował bardzo wymowne zdjęcie na Instastories. Marta już się do niego przeprowadziła?

Paweł z "Rolnik szuka żony" opublikował zdjęcie z nowym zwierzakiem, o którym marzy Marta. Potwierdza, że są razem?

Paweł początkowo nie chciał zdradzić czy ma w programie faworytkę, ale po randce z Martą, kiedy kobieta poinformowała, że wraca do domu, mężczyzna podjął decyzję i pożegnał pozostałe kandydatki. Od tej pory ich relacja rozwija się bardzo szybko i wszystko wskazuje na to, że rodzi się między nimi uczucie. W nowym odcinku "Rolnik szuka żony", kiedy pary wyjadą na wspólny weekend wyjdzie na jaw, że Paweł jest zakochany w Marcie, a ona jest szczęśliwa, że wszystko świetnie się układa.

Staram się jakieś wady znaleźć, ale nie ma nic - mówi wprost Paweł o swojej wybrance, a Marta dodaje: Wszystko się jakoś tak fajnie układa - słyszymy w zwiastunie nowego odcinka.

Z kolei teraz Paweł opublikował na Instatories zdjęcie z pieskiem. Szczeniak wabi się Balbinka i może być kolejnym dowodem na potwierdzeniem związku Pawła i Marty. Jak wiadomo w programie kobieta powiedziała wprost, że jako samotna matka nie może pozwolić sobie na psa, ale kiedy uda jej się założyć rodzinę spełni marzenie o czworonogu. Czyżby to już nastąpiło?

To wspólny piesek Pawła i Marty? Spełniło się marzenie kobiety o własnym zwierzaku? Para umiejętnie podgrzewa atmosferę przed finałem! Czekamy na ostateczne potwierdzenie ich związku...

W programie widać, że para jest w sobie bardzo zakochana.

Początkowo nie było jasne czy Marta zdecyduje się zostać w gospodarstwie Pawła, ale teraz tworzą szczęśliwą parę.