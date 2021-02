Paweł z "Rolnik szuka żony" narzeka na ciężkie treningi do "Dance Dance Dance"? "Nogi mnie bolą, jakbym przebiegł maraton"

Paweł z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zdradził, jak czuje się po treningach do "Dance Dance Dance"? Były uczestnik hitu TVP do tej pory nie potwierdził, że razem z Martą wezmą udział w najnowszej edycji tanecznego show, ale teraz przyznał, że naprawdę ostro trenuje. Sprawdźcie, co powiedział Paweł!

Paweł narzeka na ostre treningi?

Marta i Paweł poznali się na planie siódmej edycji "Rolnik szuka żony", ale już wkrótce- jak informował ostatnio "Fakt"- para pojawi się w kolejnym hicie TVP. Tym razem Marta i Paweł zaprezentują swoje umiejętności taneczne w programie "Dance Dance Dance". Zakochani do tej pory nie skomentowali plotek na swój temat, ale wszystko wskazuje na to, że podczas ostatniej relacji na InstaStories Paweł potwierdził, że rozpoczęli już ostre treningi! Jak się czuje po wyjściu z sali treningowej?

Jest 22:15, a ja wracam z treningu, zajechany jak tatarskie siodło. Nie mogę wam zdradzić do czego trenuję, możecie się tylko domyślić. Nogi bolą mnie, jakbym przebiegł maraton i jutro o 8:45 muszę być tutaj znowu. Zaglądajcie tutaj czasami, będzie się dużo działo - mówił w czwartek wieczorem Paweł.

Już dziś rano (w piątek 5 lutego) Paweł pokazał kolejną relację i zdradził, że tym razem idzie na trening razem z Martą.

Wróciłem w to samo miejsce, gdzie byłem wczoraj wieczorem. Tym razem na trening idzie ze mną nie kto inny, tylko Marta - zdradził rolnik.

Będziecie kibicować Marcie i Pawłowi w "Dance Dance Dance"?

Paweł zdradziła, jak się czuje po ostrych traningach.

